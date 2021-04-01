Во время предыдущего локдауна в городе было полностью остановлено метро.

С 5 апреля в Киеве в связи с усилением карантинных мер будет ограничена работа общественного транспорта, однако ограничения будут отличаться от тех, которые были введены во время предыдущего локдауна в 2020 году.

Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе КГГА.

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Как сообщили в КГГА, во время предыдущего локдауна, который был введен в Киеве в 2020 году, в городе было полностью остановлено метро, что касается маршруток, то они перевозили пассажиров по спецпропускам.

Во время этого локдауна метро закрывать не будут. Предполагается, что общественный транспорт будет перевозить пассажиров по спецпропускам.

На данный момент в КГГА утверждается график работы общественного транспорта, а также согласовывается количество спецпропусков, которые будут выданы.

В КГГА также отметили, что появившаяся в ряде СМИ информация о том, что якобы в Киеве во время локдауна будут курсировать частные маршрутки, которые будут перевозить пассажиров без спецпропусков, преждевременна и на данный момент по этому вопросу нет окончательного решения.

«Если речь идет о транспорте, который заказывает предприятие исключительно для своих сотрудников – это одно дело. Если же мы говорим о маршрутках, которые перевозят пассажиров – информации о том, что будут рейсы для которых не потребуются спецпропуска пока нет», - отметили в КГГА.

В КГГА также не смогли ответить на вопрос, предполагаются ли маршруты по которым пассажиров будут перевозить без спецпропусков.

Окончательный график работы транспорта должен быть утвержден до начала следующей недели.

Локдаун в Киеве: что известно

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местных властей карантин был усилен еще с 20 марта.

"Красная" зона предполагает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах.

В Киеве решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений. В частности - транспортные средства должны быть заполнены лишь на 50% мест.

В Госпотребслужбе заявили, что в Киеве будут проверять частных перевозчиков на предмет соблюдения норм карантина о пребывании в салоне ограниченного числа пассажиров.

31 марта киевлян предупредили, что с 5 апреля в Киеве вводят жесткий локдаун и движение транспорта будет ограничено.

31 марта 2021 года в КГГА объяснили механизм выдачи спецпропусков на проезд в столичном общественном транспорте.

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Автор: Елена Коваленко