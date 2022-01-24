Николай Поворозник напомнил, что высокий уровень вакцинации поможет избежать локдауна.

Общественный транспорт в Киеве в случае локдауна закрывать не будут. Пассажиры смогут проехать при наличии специального пропуска.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире Украина 24.

По его словам, столичное метро закрывать не будут.

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.

В то же время он надеется, что к таким мерам прибегнуть не придется. При этом чиновник указал, что главным фактором в этом вопросе является уровень вакцинации от коронавируса в Киеве.

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21 января власти Киева рекомендует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы в связи с зафиксированным стремительным ростом в городе заболеваемости COVID-19.

22 января в КГГА заявили, что в столице на дистанционное обучение перешли две школы и почти тысячу классов в различных учебных заведениях. При этом указано, что заболеваемость среди школьников – далека от критических показателей, и столичные школы пока работают в обычном режиме. Власти Киева пока не планируют переводить на дистанционное обучение все школы и университеты в связи с новой волной коронавируса.

В Киеве за последние сутки выявили 464 новых больных COVID-19, а еще семь человек умерли от осложнений болезни.

В числе новых заболевших: 255 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 142 мужчины в возрасте от 18 до 91 года, а также дети - 23 девочки в возрасте от 1 до 17 лет и 44 мальчика от 5 месяцев до 17 лет. Среди умерших: 5 женщин от 60 до 86 лет и 2 мужчины 83 и 85 лет. В больницы столицы госпитализировали 26 больных коронавирусной болезнью и 37 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 121, в Оболонском — 71 и в Подольском районе — 52 случая.

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