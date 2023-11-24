Также сотни авто застряли на границе со Словакией и Венгрией.

По состоянию на 24 ноября на польско-украинской границе застряли в очередях примерно 2300 грузовиков.

"За час польская сторона может пропускать как на выезд так, и въезд по несколько грузовиков. Это может быть 2, 5, 8. В разные часы это по-разному. Но интенсивности движения это не добавляет", - спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, за минувшие сутки из-за ПП "Ягодин" в обе стороны через границу смогли проехать в общей сложности 150 грузовиков. До блокады на этом направлении этот показатель достигал 1200-1300 грузовиков.

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Демченко добавил, что более-менее интенсивное движение грузовиков происходит на направлении пункта пропуска "Краковец".

23 ноября польские перевозчики начали также блокировать ПП "Медика - Шегини", о чем украинским пограничникам сообщила польская сторона.

"До этого они отмечали, что блокировка направления "Медика - Шегини" будет осуществляться с 23 по 26 число, но, как правило, эти действия могли бы происходить в дневное время, потому что в 21:00 вчера польская сторона сообщила о том, что движение разблокировано", - рассказал представитель.

По состоянию на утро на этом направлении в сторону Украины на территории Польши находилось 1400 грузовиков.

Кроме того, украинские пограничники фиксируют увеличение очередей на границе со Словакией и Венгрией. В направлении "Ужгород - Вишне Немецкое" на территории Словакии в сторону Украины, застряли где-то 400 грузовиков. Еще 460 автомобилей - по направлению пункта пропуска "Тиса" на границе с Венгрией

"Если более предметно об участке границы со Словакией, то за последние дни мы отмечаем интенсивное движение грузовиков. Блокировка не происходит. Но, конечно, это направление стало более загруженным из-за ситуации на границе с Польшей", - подытожил представитель ГПСУ.

Блокирование украинской границы

Как сообщал УНИАН, в начале ноября польские перевозчики объявили о блокировании движения грузового транспорта на трех крупнейших ПП "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева" и "Рава-Русская-Гребене".

Первоначально фермеры планировали блокировать пересечение границы до субботы, но теперь заявляют, что блокада продлится 24 часа в сутки до 3 января. Также они раскрыли свои требования.

В то же время накануне в очереди на украинско-польской границе умер еще один дальнобойщик.

Сегодня утром стало известно, что правительство планирует эвакуировать украинских водителей с заблокированной границы.

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