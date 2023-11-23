Вся гуманитарная помощь будет поступать в Украину без ограничений, отметил один из организаторов протеста Роман Кондров.

Польские фермеры, присоединившиеся к блокаде перевозчиков на границе с Украиной, планируют продлить свой протест до 3 января.

Как сообщает издание Wiadomosci Rolnicze Polska, первоначально фермеры планировали блокировать пересечение границы до субботы, но теперь заявляют, что блокада продлится 24 часа в сутки до 3 января.

"Мы продали кукурузу очень дешево, теряем 2 тысячи злотых на каждом гектаре. Расходы на гектар составляют 5,5 тысячи злотых, а мы получили лишь 3,3 тысячи. Кредиты ликвидности, которые в некоторой степени поддерживали нас, были отозваны, чтобы мы могли продолжать функционировать как фермеры. К сожалению, правительство, которое сейчас идет, забрало у нас эти кредиты", - сказал один из организаторов протеста Роман Кондров.

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По его словам, третьим требованием является то, чтобы для фермеров не повышали налог на землю.

"Мы солидарны с перевозчиками, потому что эти отрасли пострадали больше всего", – сообщил один из организаторов протеста и добавил, что с понедельника по 3 января через пограничный пункт будут пропускать только два грузовика в день.

При этом он отметил, что вся гуманитарная помощь будет поступать в Украину без ограничений.

Перекрытие украинско-польской границы - что известно

В начале ноября польские перевозчики объявили о блокировании движения грузового транспорта на трех крупнейших пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева" и "Рава-Русская-Гребене".

Позже польские забастовщики начали блокировку движения на четвертом пункте пропуска на границе с Украиной.

12 ноября возле заблокированного польскими перевозчиками ЧП "Дорогуск-Ягодин" умер в очереди украинский дальнобойщик в своей фуре.

23 ноября через смерть уже второго украинского водителя в очереди на границе украинская сторона обратилась с официальной нотой в МИД Польши.

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