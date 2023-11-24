Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры уже начало сбор данных для эвакуации наших водителей, поскольку время на согласование компромиссов уже истекло.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры инициирует эвакуацию украинских водителей с заблокированных пунктов пропуска на польской границе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы ведомства Сергей Деркач.

По его словам, министерство уже начало сбор данных для эвакуации наших водителей, поскольку время на согласование компромиссов уже истекло.

"Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких человек, которые заблокировали границу с согласия местных властей. Мы несколько раз поднимали вопросы на рабочем и официальных уровнях относительно питания, дежурства скорых, пожарных машин, надлежащих санитарных условий – этого всего нет. Зато и в дальнейшем видим сообщения о согласовании продолжения протеста со стороны местных властей. Поэтому будем вывозить всех, кто выразит такое желание", - написал Деркач.

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Он отметил, что за последние три недели вопрос блокады поднимался на всех возможных уровнях, были направлены десятки писем и проведены десятки встреч.

"Мы предложили ряд компромиссов, польское правительство и Еврокомиссия их знают. Но договориться о чем-то возможно только тогда, когда есть желание договариваться, а не только желание блокировать границу", - констатировал замминистра.

Он также уточнил, что украинское правительство инициирует создание мониторинговой группы со стороны Европейского Союза на границе.

"Предлагаем европейским коллегам фиксировать официально ту ситуацию, которая происходит перед пунктами пропуска. Пропускаются ли опасные грузы, каким образом пересекает границу гуманитарная помощь, а главное – в каких условиях уже более двух недель находятся наши водители. Официальное письмо с таким предложением направили. Ожидаем ответ", - добавил Деркач.

Ситуация на польской границе - последние новости

Накануне в очереди на украинско-польской границе умер еще один дальнобойщик. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

"Сегодня утром получили информацию, что сегодня ночью умер водитель в Корчеве на стоянке. Это к сожалению уже второй летальный случай с начала блокады границы, когда водители умирают в машинах", - сказал Балин.

Ранее стало известно, что польские протестующие намерены блокировать самый большой пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе до февраля следующего года. Кроме того они планируют расширение блокады на четвертый пункт пропуска "Медыка-Шегини".

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