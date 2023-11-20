Планируется, что поезд на магнитной подушке будет работать без машиниста.

В немецкой столице - городе Берлин, планируют испытать городской поезд на магнитной подушке на пилотном маршруте длиной около пяти километров.

Как сообщает Spiegel, об этом заявил председатель берлинской парламентской группы ХДС Дирк Штетнер. Отмечается, что поезд на магнитной подушке будет работать без водителя. Это является дополнительным преимуществом, учитывая нехватку квалифицированных работников в берлинской транспортной компании Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Кроме того, поезда на магнитной подушке позволят строить транспортные маршруты намного быстрее и дешевле, чем новые линии метро.

Стоимость испытательного трека составит от 80 до 85 миллионов евро. Дата строительства пока неизвестна.

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Пилотный проект будет финансироваться из специального фонда защиты климата, для которого предусмотрено пять миллиардов евро. Эти средства помогут Берлину стать климатически нейтральным к 2045 году.

Транспорт в Германии - последние новости

В апреле 2023 года Берлин был признан городом с лучшей системой общественного транспорта в мире.

В ноябре сообщалось, что автомобильная компания Tesla построит на своем немецком заводе возле Берлина самую дешевую модель электрокара - цена составит около 27 тыс. долларов.

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