Это будет самая дешевая модель Tesla и одно из самых низких предложений на рынке.

Автомобильная компания Tesla планирует построить самую дешевую модель электрокара стоимостью 25 000 евро (около 26,8 тыс. долларов) на своем заводе в Германии возле Берлина.

Как сообщает Reuters, недавно исполнительный директор компании Илон Маск посетил собственную гигафабрику в Грюнхайде и поблагодарил персонал за их упорную работу. На той же встрече он уведомил персонал о планах собрать там электрокар стоимостью 25 000 евро.

Пока неизвестно, когда начнется производство новой бюджетной модели Tesla. В самой компании отказываются комментировать эту информацию. Впрочем, акции Tesla на премаркете США уже успели вырасти на 3%.

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Согласно опросу потребителей, высокая цена на электромобили является одним из факторов, сдерживающих распространение технологии в Европе и Соединенных Штатах Америки.

Отмечается, что средняя розничная цена электромобиля в Европе в первой половине 2023 года составляла более 65 000 евро, тогда как в Китае она составляла чуть более 31 000 евро.

Электромобили Tesla - последние новости

В июле 2023 года стало известно о том, что компания Илона Маска Tesla после двух лет задержек наконец собрала первый грузовой электропикап Cybertruck на заводе в Остине. В целом Tesla намерена производить 250 тыс. Cybertruck в год, ориентируясь на спрос.

Президент Турции Тайип Эрдоган в сентябре предложил Илону Маску построить завод Tesla в Турции. По словам Маска, многие турецкие поставщики уже работают с Tesla, а сама Турция является одним из наиболее важных кандидатов на строительство следующего завода.

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