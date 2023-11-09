Украинцы смогут втрое быстрее подавать заявление о получении помощи от государства.

На портале "Дия" запустили бета-тестирование новой услуги по оформлению жилищной субсидии.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram. "Вскоре запустим на портале "Дия" усовершенствованную услугу по оформлению жилищной субсидии. Сможете втрое быстрее подавать заявление о получении помощи от государства, назначенного на оплату коммуналки", - отметил Федоров.

По его словам, сейчас, чтобы получить субсидию, нужно заполнить расширенную форму на 21 пункт. При этом обновленный сервис сокращает время до 10 мин и содержит всего 7 шагов.

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Украинцы уже сейчас могут присоединиться к бета-тесту и проверить, как работает обновленная форма подачи заявления о субсидии.

Для этого нужно иметь:

карточку налогоплательщика (РНОКПП) в "Дие";

основания для получения субсидии;

не получали субсидию раньше.

В пресс-службе напомнили, что субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги.

Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.

Новые услуги в "Дии" - последние новости

В начале ноября 2023 года Минцифры запустили в "Дии" возможность уплаты штрафа за административное правонарушение в государственном приложении. Квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет дело.

Позже правительство поддержало возможность оформления временного разрешения на выезд ребенка за границу через "Дию". Новая услуга в приложении будет полностью бесплатной. При этом классический способ оформления согласия у нотариуса останется для родителей доступным.

8 ноября стало известно, что приложение" Укрзализныця "интегрировали с"дію" для борьбы с перекупщиками. Приобрести билет на самый популярный поезд Киев-Варшава теперь можно только после верификации аккаунта с "Дия.Подписью " в приложении "Укрзализныци".

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