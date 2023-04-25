Украинцы пошерили автомобиль в "Дие" более 132 тысяч раз.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о новой услуге в "Дие" - отмене шеринга авто.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Украинцы пошерили авто в "Дие " более 132 тысяч раз. Сегодня запускаем новый сервис - отмена шеринга авто", - сообщил чиновник.

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Федоров пояснил, что если человек ранее поделился техпаспортом в "Дие", то теперь так же может отменить шеринг.

"Без очередей, бумаг и долгих ожиданий. Услуга доступна как для владельца авто, так и для соответствующего пользователя", - написал он.

Министр также добавил, что совместно с командой Министерства внутренних дела они работают и над другими услугами для водителей.

В то же время в Telegram-канале "Дия" отмечается: "Уже год вы шерите авто в "Дії" за несколько кликов. Теперь мы расширяем сервис и запускаем отмену соответствующего пользователя в приложении".

Сервис доступен как для владельца автомобиля, так и для соответствующего пользователя.

Для владельцев авто нужно открыть "Дию", выбрать "Услуги - Шеринг авто" и нажать "Отменить шеринг".

Для соответствующих пользователей нужно в "Дие" перейти в Меню свидетельства о регистрации транспортного средства, выбрать "Отказаться от пользования авто - Начать" и пошерить сформированный экран с запросом владельцу для подтверждения.

"Мы передадим запрос на проверку в сервисный центр МВД, вы получите уведомление с результатом - и техпаспорт исчезнет из "Дии" надлежащего пользователя", - говорится в сообщении.

Что такое шеринг

Шеринг авто – это возможность поделиться техпаспортом своего автомобиля с другим человеком, формально – пользователем.

Шеринг через "Дию"

Услуга шеринга авто онлайн была временно приостановлена из-за войны.

17 августа 2022 года руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник заявил о том, что украинцы снова получат доступ к шерингу авто в приложении "Дия".

23 августа 2022 года в приложении "Дия" запустили регистрацию на бета-тест, по которой снова можно было поделиться техпаспортом на авто.

31 августа функция шеринга авто стала доступной всем пользователям.

23 марта 2023 года Федоров сообщил, что в "Дие" можно будет не только поделиться техпаспортом, но и отменить шеринг авто онлайн.

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