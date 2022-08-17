Еще в феврале эта услуга была доступна, но после 24 февраля она была отключена.

Украинцы получат доступ к шерингу авто в приложении "Дия" после бета-тестирования услуги.

Об этом рассказал руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник во время информационного телемарафона.

Так, от отметил, что услуга в феврале работала, затем, с 24 февраля, были отключены госреестры.

"Сейчас они постепенно восстанавливают свою работу и для того, чтобы убедиться, что услуга начала работать корректно, что у всех будет отображаться правильно, мы проведем небольшой бета-тест и затем откроем услугу снова для всех людей", - сообщил Баник.

Напомним, также теперь украинцы смогут получать справку о доходах, необходимую для получения визы в отдельные государства мира, оформления кредита и получения субсидии.

Также в" действии " начали бета-тестирование документов английском.

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