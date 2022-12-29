Дополнительные поезда назначены на завтра, чтобы удовлетворить спрос пассажиров.

"Укрзализныця" назначает на завтра, 30 декабря, дополнительные поезда сообщением Киев – Харьков и в обратном направлении.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, чтобы удовлетворить спрос пассажиров на поездки по железной дороге накануне праздников, "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда №104 Киев – Харьков и №103 Харьков – Киев на 30 декабря.

Поезд №104 отправится из Киева 30 декабря в 09:40 и прибудет в Харьков в 17:15. Из Харькова поезд №103 отправится 30 декабря в 10:48 и прибудет в Киев в 18:41.

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Отмечается, что билеты уже доступны для покупки в приложении "Укрзализныци", а также на сайте и в чат-боте УЗ.

"Укрзализныця" и новогодние праздники:

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" готовится к пиковому периоду перевозок на новогодние праздники и назначает дополнительный скоростной поезд "Интерсити" Киев – Тернополь с 29 декабря до 7 января.

27 декабря стало известно, что "Укрзализныця" возобновляет работу "Буковельського экспресса" сообщением "Львов – Ясиня". От железнодорожной станции "Татаров-Буковель" до популярного горнолыжного курорта можно будет доехать на специальных шаттл-басах.

Также "Укрзализныця" на период новогодних праздников назначила дополнительные поезда во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы и Кривой Рог.

Кроме того, с 30 декабря из Киева в Славское будет курсировать "Лыжный экспресс".

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