Киевская кольцевая электричка работает по расписанию.

В результате точечного обесточивания инфраструктуры из-за вражеских обстрелов, 5 поездов "Укрзализныци" из 77 следуют с задержкой более 30 минут.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", киевская кольцевая электричка работает по расписанию. С задержкой следуют поезда: №7/8 Одесса-Главная - Харьков (плюс 2:37); №1/2 Харьков - Ивано-Франковск (плюс 1:07), №129/130 Кременчуг - Ворохта (+0:39); №149/150 Полтава-Южная - Черновцы (+0:39); №65/66 Умань - Харьков (+0:37).

Кроме того сообщается, что поезд №38 Запорожье - Киев прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород-Синельниково. Посреди колеи лежали обломки сбитого "Шахеда".

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"Все "Крепости несокрушимости" на вокзалах имеют резервное питание и приютят людей. Посадка и высадка на поезда продолжается через подземные переходы, где это возможно, а мы напоминаем, что в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд, вы можете с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления", - говорится в сообщении.

Обстрел 29 декабря:

С 6 утра российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также зафиксирована высокая активность тактической авиации оккупантов. Была информация о запуске вражеских беспилотников.

Удары по энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

С октябряэ Россия не прекращает ракетные удары по энергоструктуре Украины.

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