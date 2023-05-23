Изменения в графике сделаны для большего удобства пассажиров и новых сообщений.

С 10 июня 2023 года "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов на летний сезон. В нем железнодорожники предусмотрели два новых рейса.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, добавили поезд №40/39 Запорожье – Солотвино, который будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья – от Славско до Берегово. Также появится поезд №148/147 Киев – Одесса, который будет курсировать через Черкассы, что позволит жителям Черкасской области планировать свой отдых у моря.

Также два поезда "Укрзализныци" из нового графика изменят свой маршрут следования для новых интересных сообщений: №13/14 Киев – Солотвино в новом графике будет курсировать через Винницу и Хмельницкий (вместо станций Шепетовка и Здолбунов-Юж.), что даст жителям Подолья и Тернопольщины удобное сообщение с рекреационными зонами Закарпатья; №234/233 Киев – Покровск – Львов будет курсировать через Павлоград, давая его жителям долгожданное сообщение с Киевом и Винницей, Хмельницким, Тернополем и Львовом.

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Кроме того, в новом графике четырем поездам "Укрзализныци" продлен маршрут следования: №43/44 "Стефания Экспресс" Ивано-Франковск – Киев – Ивано-Франковск теперь под фирменную музыку будет следовать в Черкассы, давая жителям Черкасской области новое удобное сообщение с Прикарпатьем; №105/106 Одесса – Киев – Одесса опционально будет следовать до и со станции Сумы, что позволит сумчанам добраться до приморского города прямым рейсом с удобным временем прибытия в Одессу; №63/64 Харьков – Киев – Харьков опционально из нового графика сможет курсировать в и из Львова; №53/54 Одесса – Днепр – Одесса опционально из нового графика сможет курсировать в и из Запорожья.

В пресс-службе также отметили, что перевозчик уменьшает время на пути следования для более 35 поездов, в частности, №3/4 Запорожье – Ужгород, №15/16 Харьков – Ясиня, №17/18 Харьков – Ужгород, №29/30 Киев – Ужгород, №749/750 Киев – Чоп, Ужгород, №779/780 Киев – Сумы, №790/789-792/791 Киев – Кропивницкий/Кременчуг и другим.

Изменения в "Укрзализныце"

23 мая стало известно, что в "Укрзализныце" рассматривают возможность введения женских купе на маршрутах дальнего сообщения. Женские купе будут введены в экспериментальном режиме на нескольких выбранных маршрутах дальнего следования. На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе возможно реализовать только через собственное мобильное приложение перевозчика.

Кроме того, с 15 мая "Укрзализныця" назначила региональный электропоезд №802/801 сообщением Одесса – Винница. Поезд будет ехать через станции Выгода, Раздельная, Затишье, Подольск, Слободка, Кодыма, Рудница, Крыжополь, Вапнярка, Жмеринка, Браилов и Гнивань.

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