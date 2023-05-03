Электричка начнет курсировать с 15 мая, отметили в "Укрзализныце".

"Укрзализныця" с 15 мая назначает региональный электропоезд №802/801 сообщением Одесса - Винница.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ. "С 15 мая поезд №802 будет отправляться из Одессы в 11:43 и прибывать в Винницу в 18:36. В обратном направлении, из Винницы, поезд №801 будет отправляться с 16 мая в 6:40 и прибывать в Одессу в 13:30", - говорится в сообщении.

Поезд будет проходить через станции Выгода, Раздельная, Затишье, Подольск, Слободка, Кодыма, Рудница, Крыжополь, Вапнярка, Жмеринка, Браилов и Гнивань.

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В "УЗ" отметили, что на маршруте будет курсировать комфортабельный инклюзивный электропоезд, капитально отремонтированный на собственных мощностях "Укрзализныци" уже в этом году.

"Билеты будут доступны уже в скором времени онлайн, в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", - добавили в пресс-службе.

Интересные новости "Укрзализныци" - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в конце апреля "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена - Чоп - Вена, а также новый поезд по маршруту Киев - Ужгород.

С 18 апреля пассажирам "Укрзализныци" будут возвращать полную стоимость за купе и половину за плацкарт при условии возврата билета на поезд не позднее, чем за 6 часов до отправления.

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