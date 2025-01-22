Билеты уже в продаже в приложении "Укрзализныци".

Государственная "Укрзализныця" с 6 февраля запускает новые ночные сообщения Закарпатья и Прикарпатья со Львовом и Киевом. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

Поезд №234/233 Рахов - Киев:

отправление из Рахова в 20:54, прибытие во Львов в 05:14, в Киев в 13:12;

отправление из Киева в 15:21, из Львова в 23:51, прибытие в Рахов в 07:50.

Отмечается, что это удобный маршрут для путешествий жителей Ясини, Ворохты, Татарова и Яремчи во Львов. Также в составе поезда будет курсировать группа беспересадочных вагонов "Ковель - Рахов" для пассажиров из Луцка, Ровно и Коломыи.

Видео дня

Поезд №84/83 Солотвино - Киев:

отправление со станции Солотвино в 19:52, прибытие во Львов в 05:00, в Киев в 13:12;

отправление из Киева в 15:21, из Львова в 23:16, прибытие в Солотвино в 08:08.

Этот поезд будет полезным для жителей Тячева, Хуста, Виноградова и других городов Закарпатья.

Билеты уже можно приобрести в приложении "Укрзализныци".

"Укрзализныця" - последние новости

"Укрзализныця" с 27 января ускорит ряд поездов на Одесском направлении до 3 часов. Также назначат дополнительные остановки на Николаевщине и в Одессе.

15 января "Укрзализныця" добавила новые функции в приложение. Так, в аккаунте можно указать дату рождения и пол пассажира. Также разрешено осуществлять шеринг билетов между аккаунтами.

Вас также могут заинтересовать новости: