Существующая система управления качеством создает определенные коррупционные риски.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») представило реформу управления качеством в дорожной отрасли, которая должна адаптировать дорожную отрасль страны к европейским стандартам.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий план реформы представила директор Команды поддержки реформ при «Укравтодоре» Александра Азархина на пресс-конференции в Киеве.

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По ее словам, нынешняя система управления качеством создает определенные коррупционные риски.

«Система, которая существует сейчас, направлена не на то, чтобы подрядчик инвестировал в безопасность, качественную инфраструктуру дорог, а она ориентирована на запрос службы (Службы автомобильных дорог - УНИАН), что создает некоторые коррупционные риски», - сказала она.

Согласно представленной Азархиной презентации, реформа управления качеством предусматривает внедрение принципов Международной организации инженеров-консультантов (FIDIC) при привлечении инженера-консультанта, само привлечение такого инженера, установку неценовых критериев для закупок и консультирования, запуск цифровых отчетов для технического надзора и мониторинга качества, привлечение бизнеса и общественности к процессу реформирования и контроля за качеством и др.

Также реформа предусматривает либерализацию ценообразования и особое внимание к проведению антикоррупционной реформы в «Укравтодоре».

План трансформации дорожной отрасли

В марте Государственное агентство автомобильных дорог Украины представило план трансформации дорожной отрасли на 2021-2023 годы.

В частности, план предусматривает следующие институциональные изменения для предупреждения коррупционных рисков: введение Плана антикоррупционных мероприятий в рамках проекта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР); перевод всей тендерной документации в электронный формат; создание открытых реестров асфальто- и цементобетонных заводов (АБЗ) и калькулятора расчета опыта подрядчика; либерализацию ценообразования от этапа проекта до отчета о выполненных работах.

Отмечается, что параллельно реализуется стратегия улучшения управления качеством, которая предусматривает: обновление подхода к мониторингу дорог; автоматическую приоритизацию ремонтных и строительных работ благодаря системе HDM-4, применение на крупнейших дорожных проектах международно признанных форм договоров, в том числе - FIDIC, NEC и прочих; формирование нормативной базы для применения BIM-технологии в проектировании инфраструктурных объектов.

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Автор: Павел Степанец