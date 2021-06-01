С 1 июня 2021 года в Украине начал действовать временный запрет на проезд грузовых автомобилей по дорогам государственного значения при температуре +28˚С.
Об этом сообщает Укравтодор в Facebook.
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"Вниманию водителей грузовиков: с сегодняшнего дня движение государственными дорогами в жару запрещено", - говорится в сообщении.
Запрет касается транспортных средств, фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
При этом разрешено ездить в жару грузовикам, которые перевозят опасные грузы, скоропортящиеся грузы, живых животных и птицу, а также грузовикам, деятельность которых связана с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Сейчас на дорогах установили соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.
Борьба Зеленского с перегрузом
- 23 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к дальнобойщикам с предупреждением относительно штрафов за перегруженные фуры.
- 26 июня 2020 года Зеленский отметил, что за соблюдением габаритно-весовых норм при загрузке транспортных средств на украинских дорогах будет следить Нацполиция и Служба безопасности Украины.
- За одни сутки, 2 июля, инспекторы "Укртрансбезпеки" проверили 6598 грузовых транспортных средств и насчитали более 54 тыс. евро платы за перегрузки.
- 9 июля 2020 в Евросоюзе утвердили новые требования к оплате труда дальнобойщиков и условия для отдыха водителей грузовиков.
- 19 августа 2020 года Зеленский поставил задачу провести перезагрузку «Укртрансбезопасности», а также заявил, что в Украине необходимо внедрить автоматическую систему фиксации перевозимых грузов.
- 2 февраля 2021 года Рада в первом чтении поддержала увеличение штрафов за перегруз фур.
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