Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась до 35,74 грн/л.

Украинские сети АЗС снова снизили цены на автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС по стране снизилась до 35,74 грн/л.

На станциях ОККО автогаз подешевел на 1 грн, до 34,99 грн/л. На столько же снизилась цена на продукт в сетях "Укргаздобыча", "Нефтек"" и "Авантаж 7", - до 35,00, 36,99 и 32,95 грн/л.

Сеть АЗС Mango снизила цену на 2 гривни - до 35,19 грн/л. Shell на 1,44 грн, до 34,89 грн/л.

Также, в пределах 29-50 копеек снизили цены на автогаз сети "БРСМ-Нафта" и "Автотранс", сейчас они составляют 34,46 и 35,48 грн/л соответственно.

Кроме того, на 0,58-1 грн/л подешевел автогаз и в сетях Chipo, "Катрал", BVS и других.

Цены на автогаз:

Автогаз на украинских автозаправочных станциях начал дешеветь с середины июня.

По состоянию на 11 июля 2022 года на украинских АЗС продолжал дешеветь автогаз. Средняя цена на автогаз за выходные в сетях АЗС снизилась до 36,61 грн/л.

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