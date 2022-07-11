Средняя цена на автогаз за выходные в сетях АЗС снизилась до 36,61 грн/л.

На украинских АЗС продолжает дешеветь автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Средняя цена на автогаз за выходные в сетях АЗС снизилась до 36,61 грн/л.

На станциях WOG автогаз подешевел на 1 грн, до 35,98 грн/л. На столько же снизилась цена в сети SOCAR, до 36,98 грн/л.

В сети UPG он подешевел на 1,5 грн, до 35,00 грн/л, на станциях "Укргаздобыча" - на 2,00 грн, до 36,00 грн/л.

На 1 грн снизили цены Rodnik," Авантаж 7", KLO," Катрал " и Mango. Кроме того, на 0,22-0,76 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Автотранс" и других.

Как сообщал УНИАН, автогаз на украинских автозаправочных станциях начал дешеветь с середины июня.

Вас также могут заинтересовать новости: