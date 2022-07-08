Больше всего подешевел - на 5,5 грн/л - продукт у "Рур Групп".

Средняя цена на сжиженный газ за неделю с 1 по 8 июля в сетях АЗС снизилась на 2,26 гривны, до 37,14 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 2 грн/л и 1 грн/л, до 35,99 и 36,98 грн/л соответственно.

В сети "Укрнафты" продукт подешевел на 3 грн/л, до 36,95 грн/л, на станциях "Авиас" и других — на 1,99 грн/л, до 37,92 грн/л.

Больше всего подешевел — на 5,5 грн/л — продукт у "Рур Групп". Там сейчас ресурс стоит 36,50 грн/л. В сети Socar автогаз подешевел на 2 грн/л, до 37,98 грн/л. На столько же цена опустилась на станциях Rodnik.

Кроме того, на 0,3-4,7 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нафта", "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других.

Как отметили в "А-95", уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Напомним, с начала июня средняя стоимость оптовых партий газа на условиях самовывоза уменьшилась более чем 20%, с 67 тыс. грн/т до 54 тыс. грн/т.

Как сообщал УНИАН, автогаз на украинских автозаправочных станциях начал дешеветь с середины июня.

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