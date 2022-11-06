У граждан будет выбор между получением услуг исключительно онлайн с оформлением только электронного варианта документов или с оформлением их традиционных пластиковых вариантов.

В Украине с 14 декабря можно будет не получать пластиковые водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Как сообщает Министерство внутренних дел, будет выбор между получением услуг исключительно онлайн с оформлением только электронного варианта документов, которые дают право управлять транспортными средствами, или с оформлением традиционных пластиковых бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, например, в сервисном центре МВД.

"В Украине с 14 декабря можно будет регистрировать авто или оформить водительское удостоверение без использования пластиковых бланков. Кабинет министров Украины принял изменения в два постановления, регулирующие получение водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств. В соответствии с изменениями, в ближайшей перспективе больше не будет обязательным получать пластиковые бланки документов о праве управления транспортными средствами и о регистрации транспортных средств", - говорится в сообщении.

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Соответствующие изменения Кабмин утвердил 4 ноября.

Водительские права во время войны:

7 июля 2022 года стало известно о том, что украинские беженцы смогут использовать свои национальные водительские права на территории Европейского Союза без необходимости их замены. Соответствующий проект был принят Европарламентом.

Украинские беженцы могут использовать свои водительские права до тех пор, пока имеют статус временной защиты. В случае утраты прав можно будет оформить новые в ЕС. Однако нужно будет получить подтверждение от украинской власти о действительности прав и предоставить справку, подтверждающую физическую и психологическую готовность садиться за руль.

Водители грузовиков и автобусов при определенных условиях смогут получить украинские сертификаты компетентности и работать в ЕС. Для этого понадобится пройти краткий курс обучения и сдать тест. Затем они получат разрешение работать в Евросоюзе, пока действует статус временной защиты.

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