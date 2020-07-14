Рада намерена ужесточить наказание за угон авто

За соответствующий законопроект проголосовали 274 народных депутата.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона Украины "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об усовершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством" (№3301).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 274 народных депутата.

Председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский на заседании парламента отметил, что изменения вносятся в статью 289 Уголовного кодекса. Согласно им, вместо размеров квалифицирующих признаков преступлений в виде причиненного значительного и крупного материального ущерба вводится такой признак, как совершение этого преступления в крупных и больших размерах.

По словам Монастырского, под значительный размер подпадает преступление, совершенное на сумму от 100 до 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (105 тысяч 100 гривень - 262 тысяч 750 гривень), а под большой размер - преступление, совершенное на сумму более 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также проектом предлагается изложить в новой редакции статью 290 Уголовного кодекса. Изменениями предусмотрен штраф от 1000 до 1200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тысяч - 20 тысяч 400 гривень) за незаконное внесение изменений, подделку, замену или уничтожение идентификационного номера похищенного транспортного средства, продажу, а также создание или содержание мест, в которых автомобили прячут, разукомплектовывают или переоборудуют. Также такие преступления могут наказываться ограничением или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

За совершение таких преступлений организованной группой или преступной организацией предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

Также отмечается, что под идентификационным номером транспортного средства в настоящей статье следует понимать номерную панель с идентификационным номером транспортного средства, номера двигателя, кузова или шасси.

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