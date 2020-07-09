Патрульная полиция предупредила украинских водителей об "автомобилях-двойниках"

Они меняют и подделывают автомобильные номера.

Патрульная полиция Украины обнаружила очередной "автомобиль-двойник" на дороге.

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Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

Отмечается, недавно в Патрульную полицию обратилась жительница Белой Церкви. В ее адрес поступило 6 административных материалов о нарушении скоростного режима в Киеве. Хотя она передвигается на собственном внедорожнике Range Rover по улицам Белой Церкви и в столицу не ездила.

Очень скоро инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП нашли идентичный автомобиль Range Rover в Вишневом, который имеет тот же цвет и аналогичный государственный номерной знак, что и у заявительницы.

"За рулем находился мужчина, который сообщил, что документов на транспортное средство не имеет, а номера кузова авто не соответствовали базам данных.

На нарушителя патрульные составили административные материалы за управление транспортным средством без документов и государственного номерного знака. В дальнейшем этим делом будут заниматься следователи", - говорится в сообщении.

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