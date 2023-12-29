Ограничения введены в связи с ликвидацией последствий ракетной атаки.

В Киеве перекрыт проезд транспорта рядом улиц, водителей просят учитывать информацию при планировании поездок по городу.

Киевская городская военная администрация сообщила, что ограничение для движения транспорта введено в связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на Киев и обеспечением охраны мест чрезвычайных происшествий.

Итак, движение транспорта перекрыто по адресам:

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перекресток улицы Николая Ушакова и улицы Академика Ефремова;

перекресток улицы Чернобыльской и улицы Ирпенской;

улица Юрия Ильенко: от улицы Митрофана Довнар-Запольского до улицы Глыбочицкой;

ограничено движение по ул. Новоконстантиновская на разворот в сторону ул. квартальные. Транспортным средствам рекомендовано осуществлять разворот на развязке с просп. С. Бандеры, или на перекрестке ул. Куреневская и ул. С. Скляренко.

В свою очередь в Киевском метрополитене информируют пассажиров, что из-за повреждения вестибюля ст. м. "Лукьяновская" выход в направлении ул. Ильенко временно закрыт, зато работает выход в направлении торгового центра "Квадрат". Как известно, станция уже возобновила работу для перевозок пассажиров.

Отмечается, что верхний вестибюль станции метро "Лукьяновская" был поврежден во второй раз с начала полномасштабной войны.

В метрополитене добавили, что в результате повреждения вестибюля станции пострадавших нет.

Атака на Киев 29 декабря 2023 - главные новости

Ночью Россия осуществила массированный обстрел Украины, в результате чего есть разрушения, погибшие и пострадавшие в ряде городов, в том числе в столице.

В Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и суммарно длилась почти 5 часов. Во время последней тревоги столица была атакована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей.

В результате атаки есть разрушение зданий в Шевченковском Подольском Святошинском и Дарницком районах, произошли возгорания на ряде объектов. Сообщалось, что повреждено здание станции метро Лукьяновская, из-за чего вход в метро был некоторое время закрыт, поезда проезжали станцию без остановок.

По последним данным, в Киеве обнаружен один погибший и 21 человек ранен.

В Подольском район, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 м. 2.проводится поиск пострадавших. Предварительно под завалами находится 10 человек. Работают спасатели.

Ракетная атака вызвала в Киеве локальное ухудшение качества воздуха. Так, в северной части города фиксируется повышение концентрации продуктов горения, в частности пыли.

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