Дорога и прилегающие дворы усыпаны стеклом и обломками.

Российские оккупанты 29 декабря нанесли ракетный удар по Киеву. В эпицентре атаки оказался район станции метро "Лукьяновская".

Корреспондент УНИАН побывал возле станции киевского метрополитена и показал, что там происходит.

На кадрах видно, что пострадало само здание станции – повреждены двери и выбиты стекло. При этом повреждения получили соседние жилые дома, офисный центр, а также кафе.

Дорога и дворы усыпаны стеклом, кусками штукатурки и обломками ракет. Местные жители пытались спрятаться в паркинге, многие очень напуганы, у них сложно психологическое состояние.

На месте инцидента работают правоохранители и спасатели.

В свою очередь Киевская городская военная администрация сообщила, что в сети были незначительные колебания, но сейчас все системы работают в штатном режиме, электроэнергия поставляется во все районы города. При этом система водоснабжения – без чрезвычайных ситуаций, работает в штатном режиме

Что касается теплоснабжения, то есть незначительные повреждения трех котельных – на этих объектах выбило окна. Но это не повлияло на функционирование, оборудование не повреждено и работает в обычном режиме. Тепло снабжается штатно, во все районы города

Газоснабжение – без чрезвычайных ситуаций, работает в штатном режиме.

Атака России на Украину 29 декабря 2023 - главные новости

В Днепре известно о попадании по ТРЦ и здании роддома. По данным главы ОВА Лысака, пять человек погибли, почти полтора десятка пострадали.

По Харькову, по предварительным данным, ударили ракетами С-300. Один человек погиб - мужчина приблизительно 35 лет, еще 11 человек получили ранения.

Во Львове также фиксируют попадание по жилому дому. Один человек погиб, 15 пострадали.

В Киеве известно о двух погибших и 18 раненых, поврежден вход станции метро "Лукьяновская".

В Одессе из-за вражеского удара три человека погибли, много пострадавших, среди них есть дети.

По предварительным данным, в эту ночь противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БплА. Украинские защитники уничтожили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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