В северной части города фиксируется повышение концентрации продуктов горения, в частности пыли.

В Киеве наблюдается локальное ухудшение качества воздуха, рекомендуется ограничить пребывание на улице в местах задымления. Об этом в Telegram предупреждает городская госадминистрация.

"В северной части города фиксируется повышение концентрации продуктов горения, в частности пыли. Превышение предельно допустимых концентраций веществ не выявлено", - пишут в КГГА.

Отмечается, что задымление вызвано ракетной атакой.

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Ракетный удар по Киеву 29 декабря - подробности

Как сообщал УНИАН, ночью Россия осуществила массированный обстрел Украины, в результате чего есть разрушения, погибшие и пострадавшие в ряде городов, в том числе в столице.

В Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и суммарно длилась почти 5 часов. Во время последней тревоги столица была атакована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей.

В Шевченковском районе в результате обстрела произошло возгорание: в недостроенном бизнес-центре; на территории гаражей; на территории складских помещений; на территории нежилой застройки.

В Подольском районе удар вызвал возгорание склада на площади ориентировочно 3000 м2.

В Святошинском р-не зафиксировано возгорание незаселенного многоэтажного дома; возгорание трех автомобилей.

По последним данным, на эту минуту обнаружен один погибший и 21 человек ранен.

В Подольском район, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 квадратных метров. Проводится поиск пострадавших. Предварительно под завалами находится 10 человек. Работают спасатели.

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