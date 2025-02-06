В Европе считают, что вмешательство американских политических деятелей во внутренние дела Европы являются неприемлемыми.

Данные компании Tesla, главой которой является Илон Маск, свидетельствуют о том, что в течение января в Европе существенно снизились уровни продаж ее электрических автомобилей. Как пишет Reuters, этому могла способствовать политическая активность разработчика, который стал соратником нового президента США Дональда Трампа.

Несмотря на то, что количество регистраций автомобилей с электродвигателями в Европе растет, по данным Bloomberg, продажи автомобилей Tesla во Франции в январе снизились на 63%, в Швеции и Норвегии на 44%, в Нидерландах на 42%, а в Великобритании на 12%.

По Германии, где находится единственный в Европе автозавод Tesla, падение за январь достигло 59%.

Видео дня

"Илон Маск вызвал большое внимание в Европе в частности, когда присоединился к американской избирательной президентской кампании, а также открыто поддержал крайне правые партии в Великобритании и в Германии", - напомнили в материале.

В то же время результаты социологической компании YouGov свидетельствуют о том, что 74% опрошенных в Британии заявили, что "вмешательство американских политических деятелей во внутренние европейские политические вопросы неприемлемо". Также 71% британцев негативно относятся к Илону Маску.

Также похожие показатели компания обнаружила в таких вопросах и в Германии, а именно 76% и соответственно 71%.

Бойкот по покупке автомобилей Tesla

Как писал УНИАН, в конце января в Польше призвали не покупать автомобили Tesla из-за высказываний Илона Маска о Германии. Известно, что американский миллиардер заявил, что "слишком много внимания уделяется прошлой вине", вероятно, намекая на ужасные преступления нацистов в Германии во время Второй мировой войны.

"Возможно, господин Маск с его миллиардами не чувствует угрозы. Но каждый нормальный человек, который живет в центре Европы и помнит, что произошло восемьдесят лет назад, не может смотреть на это равнодушно. Все, что я могу сказать, это то, что, наверное, ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla", - отмечал тогда министр спорта Польши Славомир Нитрас.

Вас также могут заинтересовать новости: