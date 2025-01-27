В Польше считают, что ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla.

Министр спорта Польши Славомир Нитрас призвал поляков не покупать автомобили Tesla, после того, как миллиардер Илон Маск заявил, что "слишком много внимания уделяется прошлой вине", скорее всего, намекая на ужасные преступления нацистов в Германии во время Второй мировой войны, пишет Bloomberg.

В частности владелец компании Tesla выступил по видеосвязи на политическом митинге немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии", где подчеркнул:

"Дети не должны нести ответственность за грехи своих родителей, не говоря уже о прадедах и прабабушках".

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В то же время на такие слова резко отреагировали в Германии. В частности социал-демократы канцлера Олафа Шольца и крупнейший профсоюз страны раскритиковали действия миллиардера.

Также комментарии Маска задели и Польшу, ведь мировые лидеры отмечали 90-ю годовщину освобождения лагеря смерти Аушвиц. Известно, что около 6 млн поляков погибли после вторжения немецких фашистов в страну в 1939 году.

"Возможно, господин Маск с его миллиардами не чувствует угрозы. Но каждый нормальный человек, который живет в центре Европы и помнит, что произошло восемьдесят лет назад, не может смотреть на это равнодушно. Все, что я могу сказать, это то, что, наверное, ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla", - отметил польский министр.

В Bloomberg подчеркнули, что призыв к бойкоту совпадает с запуском нового правительственного плана поощрения покупки электромобилей в Польше, который может быть выгодным для Tesla. Такой план предусматривает дотации в размере 40 тысяч злотых ($9 958) на индивидуальные покупки автомобилей.

"По данным исследовательского института Samar, в прошлом году Tesla была самым популярным брендом электромобилей в Польше, продав более 4400 автомобилей. Компания имеет пять автосалонов и 15 зарядных станций в Польше", - добавили в издании.

Скандальный жест Илона Маска на инаугурации Трампа - что известно

Как писал УНИАН, после инаугурации Дональд Трампа Илон Маск сделал странный жест, который сравнили с нацистским приветствием. Миллиардер во время своего выступления приложил правую руку к сердцу, а затем резко сбросил ее вверх.

В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху неожиданно поддержал Маска после его скандального жеста рукой. Он отметил, что известного разработчика "лживо клевещут".

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