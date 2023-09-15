В УЗ обещали, что в течение 2023 года интернет от Starlink появится во всех поездах "Интерсити+".

В "Укрзализныце" рассказали, как проходит этап внедрения интернета от Starlink в украинских поездах.

"Сейчас "Укрзализныця" вплотную приблизилась к реализации обещанного интернета в поездах. Проект будет реализовываться в несколько этапов", - сообщила пресс-служба перевозчика в комментарии УНИАН.

Как отметили в компании, сначала локальная сеть будет развернута в 16 поездах "Интерсити+", затем она будет подключена к интернету сети Starlink и LTE.

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"Далее - бесплатный тестовый период для пассажиров, после чего планируется выделение бесплатного базового тарифа и более скоростного - за дополнительную плату. Дальнейшие шаги зависят от реализации этих этапов", - пояснили в "Укрзализныце".

Интернет в "Укрзализныце"

В июне 2022 года председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь заявил, что до конца года в транспортных средствах "Укрзализныци" появится спутниковый интернет от Starlink.

В январе 2023 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин протестировали, как работает интернет с помощью Starlink во время путешествия на поезде.

Тогда один поезд "Интерсити" оборудовали Starlink и катали его на разных маршрутах более чем 100 дней. Результаты тестирования: доступность на маршруте 97%; скорость до 100 Мбит/с.

По состоянию на 14 января 2023 года Украина уже получила 30 тысяч терминалов Starlink для обеспечения связи там, где не работает обычная сеть.

Также сообщалось, что команда Минцифры в январе передала УЗ 450 терминалов Starlink. В будущем планировалось доставить еще одну партию.

Тогдашний председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что в течение года интернет от Starlink появится во всех поездах "Интерсити+".

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