Специалисты американской компании удивились, что доступ к Сети удалось организовать таким способом.

До конца текущего года в транспортных средствах "Укрзализныци" появится спутниковый интернет от Starlink. Пилотный проект установки станции доступа к Сети в поезде уже реализовали и протестировали.

Об этом в интервью изданию "Лига" сообщил голова Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.

По словам руководителя, после проверки работоспособности первой станции в поезде Госспецсвязи связалась со специалистами Starlink. Она объяснила, как удалось реализовать доступ к Сети таким способом.

"Даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и оказывает услуги", — сообщил Щиголь.

Напомним, за последние четыре месяца Украина получила 12 тысяч терминалов Starlink компании Space X. Ее владелец Илон Маск открыл доступ к спутниковому интернету для нашей страны еще 27 февраля. А уже через день первые станции Starlink прибыли в Украину.

На время военного положения терминалы спутникового интернета открыли для всех граждан страны.

В конце апреля в Украине зарегистрировали представительство Starlink. А 9 июня Starlink Ukraine получила лицензию оператора.

По данным Илона Маска, российские хакеры пытались взломать доступ к спутниковому интернету на территории Украины. А издание Politico, утверждает, что Starlink помог разрушить информационную кампанию Путина.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: