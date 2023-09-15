При сохранении пассажиропотока "Укрзализныця" перевезет около 80% пассажиров, которые путешествовали международными рейсами украинских авиакомпаний.

С начала 2023 года благодаря увеличению маршрутов и рейсов в международном сообщении "Укрзализныця" перевезла более 1,1 млн пассажиров.

Как сообщила в комментарии УНИАН пресс-служба перевозчика, на наиболее популярные даты "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда, и также при необходимости железнодорожники ежедневно добавляют вагоны к имеющимся поездам.

"При сохранении имеющегося пассажиропотока в международном сообщении "Укрзализныця" перевезет около 80% от количества пассажиров, которые путешествовали регулярными международными рейсами украинских авиакомпаний в течение довоенного 2021 года", - отметили в УЗ.

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"Укрзализныця" - последние новости

В сентябре сообщалось, что с начала старта программы женских купе ими воспользовались около 8 тысяч пассажирок. По словам компании, эта услуга пользуется спросом, ведь сейчас более 90% билетов распроданы на 20 дней вперед.

Также "Укрзализныця" может уже этой осенью запустить новый поезд сообщением Львов — Варшава с пересадкой между двумя согласованными поездами в Рава-Русской. Именно на этом участке трансграничное пассажирское сообщение отсутствовало уже более 15 лет.

13 сентября 2023 года в "Укрзализныце" рассказали, оправдали ли себя женские купе. Более 90% билетов в женские купе распроданы на 20 дней вперед.

14 сентября 2023 года в "Укрзализныце" объяснили, какие решения ввела компания, чтобы исключить схемы перекупщиков относительно билетов на поезд в Польшу.

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