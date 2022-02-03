В столице в 2021 году зарегистрировано 684 угона автомобиля, о подозрении в этом правоохранители сообщили 178 лицам.
По сравнению с 2020 годом цифры незначительно изменились - тогда автокраж и подозреваемых было 752 и 191 соответственно, пишет LB.ua со ссылкой на данные столичной полиции. Там уточнили, что чаще всего в Киеве угоняли авто следующих моделей:
- Hyundai;
- Kia;
- Honda;
- Mazda;
- Mercedes;
- Nissan;
- Toyota;
- Mitsubishi;
- Land Rover;
- Volkswagen.
В полиции советуют водителям оставлять авто на защищенных парковках с видеонаблюдением и охраной, а также блокировать рычаг передач.
Ранее украинцам объяснили, как защитить авто от угона. Сообщалось, что число угонов авто в Украине постепенно снижается, но украинцы все чаще теряют дорогие авто, привезенные из США. Автомобилисты пренебрегают элементарными правилами защиты своего имущества.