В полиции рассказали о "предпочтениях" автоворов / фото ua.depositphotos.com

В столице в 2021 году зарегистрировано 684 угона автомобиля, о подозрении в этом правоохранители сообщили 178 лицам.

По сравнению с 2020 годом цифры незначительно изменились - тогда автокраж и подозреваемых было 752 и 191 соответственно, пишет LB.ua со ссылкой на данные столичной полиции. Там уточнили, что чаще всего в Киеве угоняли авто следующих моделей:

  • Hyundai;
  • Kia;
  • Honda;
  • Mazda;
  • Mercedes;
  • Nissan;
  • Toyota;
  • Mitsubishi;
  • Land Rover;
  • Volkswagen.

В полиции советуют водителям оставлять авто на защищенных парковках с видеонаблюдением и охраной, а также блокировать рычаг передач.

Ранее украинцам объяснили, как защитить авто от угона. Сообщалось, что число угонов авто в Украине постепенно снижается, но украинцы все чаще теряют дорогие авто, привезенные из США. Автомобилисты пренебрегают элементарными правилами защиты своего имущества.

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