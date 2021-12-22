За первое полугодие текущего года зафиксировали 1475 угонов.

Число угонов авто в Украине постепенно снижается, но украинцы все чаще теряют дорогие авто, привезенные из США. Автомобилисты пренебрегают элементарными правилами защиты своего имущества.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

За первое полугодие текущего года зафиксировали 1475 угонов – это самый низкий показатель за последние пять лет, отчитываются в полиции. Автоугонщики подстерегают возле окон квартиры или на закрытой стоянке. Охотятся автоворы как за отечественными, так и за элитными машинами.

"Уже месяц киевлянин Андрей не может спать спокойно: его машину, которую он пригнал из США, стоимостью в полмиллиона гривен, угнали прямо из-под подъезда! Владелец, где только не искал, к кому только не обращался, а результата – ноль", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украине зарегистрировали самый большой пассажирский самолетВ полиции только разводят руками, потому что Киев – один из лидеров автоугонов. А возглавляет рейтинг уже несколько лет подряд – Харьков. Ведь каждый второй автомобиль в Украине угоняют именно там. Всего за первые полгода в Украине украли почти 1,5 тысячи транспортных средств. Среди автоворов наибольшей популярностью пользуется Toyota Land Cruiser Hyundai Tucson, Audi Q7, а также Volkswagen Tiguan.

По словам экспертов, украсть можно любое авто. Главный вопрос – время, потраченное на взлом защиты. Чем больше тратится времени, тем менее привлекательным становится авто для угонщиков.

"Средства защиты зависят от автомобиля. При этом обязательно нужно установить сигнализацию, иммобилайзер – устройство, которое не даст завести автомобиль даже с родным ключом", - отметил эксперт.

В большинстве случаев ворам не приходится долго возиться, потому что автовладельцы сами делают все, чтобы их любимица стала легкой добычей.

Как ранее сообщал УНИАН, каждый третий украинец без автомобиля планирует его купить, а подавляющее большинство тех, кто имеет или планирует покупать авто, отдает предпочтение седанам на бензине и с газовым оборудованием.

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