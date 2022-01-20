Кабмин принял постановление, инициированное Минюстом.

В Украине изменили порядок регистрации и снятия с учета автомобилей. Изменения ощутят автолюбители, занесенные в реестр должников, а также владельцы конфискованных машин.

Об этом пишет UBR.ua со ссылкой на решение Кабмина от 19 января. Принятое постановление, инициатором которого является Министерство юстиции, дополняет список подтверждающих правомерность приобретения транспорта документов. Отныне, помимо стандартного договора покупки/продажи, такими также считаются акт о приобретении на электронном аукционе или решение о бесплатной передаче конфискованного имущества.

Кроме того, после решения Кабмина расширяется перечень исключений для перерегистрации транспортного средства должников:

если она не связана с отчуждением;

транспорт приобретен на аукционе по продаже конфискованных машин;

ТС получено в качестве погашения долга;

ТС получено бесплатно в рамках распоряжения конфискованным имуществом.

Минюст таким образом урегулировал перерегистрацию конфискованных залоговых автомобилей. Необходимость такого решения там объяснили отказами сервисных центров регистрировать залоговые авто, проданные банками.

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