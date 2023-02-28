Исполнять обязанности председателя правления "Укрзализныци" будет Евгений Лященко.

Исполнять обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" будет член правления АО УЗ Евгений Лященко, который отвечает в компании за кадровые и финансовые вопросы.

Об этом сообщил член правления "Укрзализныци" Орест Логунов, сообщает ЦТС.

"Исполнять обязанности будет Евгений Лященко - он мощный, с высокой степенью доверия", - отметил Логунов.

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В "Укрзализныцю" Лященко пришел в 2021 году, до того пять лет (до 2019-го) был директором "Медиа Группы Украина", входящей в SCM.

Увольнение председателя правления "Укрзализницы"

27 февраля 2023 года председатель правления АО "Украинская железная дорога" Александр Камышин заявил, что уходит в отставку. Он должен возглавить офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе. Новая должность Камышина будет называться - глава офиса "Укрзализныци" по евроинтеграции.

"Я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе", – сообщил Камышин.

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