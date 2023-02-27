Камышин возглавит офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.

Председатель правления АО "Украинская железная дорога" Александр Камышин заявил, что подает в отставку. Он должен возглавить офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.

"369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе", – сообщил Камышин в Telegram.

Он отметил, что покидает пост "со спокойным сердцем".

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"Компания работает четко и слаженно. Остается железная команда. Поэтому уверен, что в компании и дальше все будет хорошо", – подчеркнул он.

Также Камышин поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова за высокую оценку его работы в должности.

Громкие кадровые решения в Украине

26 февраля 2023 года указом президента Украины Владимира Зеленского был уволен Эдуард Москалев с должности командующего Объединенных сил. Он был назначен на эту должность 15 марта 2022 года.

21 февраля было назначены два новых заместителя министра обороны Украины Алексея Резникова. Ими стали волонтер и общественный деятель Виталий Дейнега и бывший посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Ранее был уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины Руслан Дзюба.

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