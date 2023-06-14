Больше всего электромобилей покупают на Львовщине, городе Киеве и на Днепропетровщине.

В мае автопарк Украины пополнили более двух тысяч авто на электротяге. Больше всего электромобилей покупают на Львовщине, городе Киеве и на Днепропетровщине.

Как сообщает "Укравтопром", в сегменте новых автомобилей самым популярным электромобилем был Volkswagen ID.4. В городе Киев приобрели 41 авто, в Киевской обл. – 24 авто, Днепропетровской – 17 авто, Львовской – 10 авто, Винницкой – 7 авто.

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто Nissan Leaf на Львовщине приобрели 53 авто, Днепропетровщине - 47 авто, Винницкой - 40 авто и Киевской области – 12 авто; Tesla Model 3-в г. Киеве 24 авто.

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Наибольшие показатели по регистрациям авто продемонстрировали:

Львовская область - 332 ед. (89% подержанные);

город Киев - 317 ед. (59% подержанные);

Днепропетровская обл. - 202 ед. (72% подержанные);

Киевская обл. - 178 ед. (57% подержанные);

Винницкая обл. - 145 ед (88% б/у).

Рынок вто во время войны

В мае украинский автопарк пополнил 2451 электромобиль. Из них 559 единиц новых и 1892 бывших в употреблении.

В мае автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. гибридных легковых авто, что является рекордным показателем за последние 10 месяцев.

Доля новых авто из этого количества составляла 73%. А всего на майском рынке новых легковушек "гибриды" охватили 26% продаж. В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стала Toyota RAV-4-202 авто. Второе место по популярности занимает - Nissan Qashqai - 88 авто. Третий результат у гибридного Mercedes-Benz GLE - 63 авто.

Кроме того, в регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Toyota Prius - 39 авто. На второй позиции - Ford Fusion US-33 авто. Третье место у Chevrolet Volt (27 шт.).

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