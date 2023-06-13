В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стала Toyota RAV-4.

В мае автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. гибридных легковых авто, что является рекордным показателем за последние 10 месяцев.

Как сообщает "Укравтопром", доля новых авто из этого количества составляла 73%. А всего на майском рынке новых легковушек "гибриды" охватили 26% продаж. В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стала Toyota RAV-4-202 авто. Второе место по популярности занимает - Nissan Qashqai - 88 авто. Третий результат у гибридного Mercedes-Benz GLE - 63 авто.

Кроме того, в регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Toyota Prius - 39 авто. На второй позиции - Ford Fusion US - 33 авто. Третье место у Chevrolet Volt (27 шт.).

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Рынок авто в Украине во время войны

Украинский автопарк за май пополнился почти 15,4 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек, что на 0,3% больше, чем в апреле. В мае 2023 года на украинском рынке новых коммерческих грузовых автомобилей было реализовано 955 авто. Это является лучшим результатом за последние 15 месяцев.

В мае украинский автопарк пополнил 2451 электромобиль. Из них 559 единиц новых и 1892 бывших в употреблении.

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