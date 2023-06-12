Киевляне приобрели 35 процентов реализованных за месяц в Украине новых легковушек.

В мае больше всего новых легковых авто в Украине приобрели в Киеве а также в Днепропетровской, Киевской, Одесской и Харьковской области.

Как сообщает "Укравтопром", киевляне приобрели 35% реализованных за месяц в Украине новых легковушек. При этом доля Днепропетровщины составляла 9%, Киевщины – 8%, Одесщины – 6%, Харьковщины – 5%.

Отмечается, что бестселлером на этих рынках в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях стал Renault Duster, На Киевщине - Volkswagen ID.4, а в Одесской обл. - Toyota RAV-4.

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При этом наибольшие показатели по регистрациям ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек продемонстрировали: Львовская область, номера которой получили 12% растаможенных авто с пробегом, Виннитчина 7%, город Киев 6,5%, Днепропетровская 6% и Ровенская 5,8% области.

В сегменте подержанных легковушек наиболее популярным автомобилем на Львовщине, Виннитчине, Ровенщине и в столице был Volkswagen Golf. А на Днепропетровщине наибольшим спросом пользовался Renault Megane.

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В мае 2023 года на украинском рынке новых коммерческих грузовых автомобилей было реализовано 955 авто. Это является лучшим результатом за последние 15 месяцев.

Украинский автопарк за май пополнился на почти 15,4 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек, что на 0,3% больше, чем в апреле.

В мае украинский автопарк пополнил 2 тыс. 451 электромобиль. Из них 559 единиц новых и 1 тыс. 892 бывших в употреблении. Топ-5 новых электромобилей на рынке в мае 2023 года выглядел следующим образом: Volkswagen ID.4; Dongfeng Honda M-NV; Volkswagen ID.6; Honda E; BMW iX.

Также в мае на украинском рынке новых легковушек модели с традиционными бензиновыми двигателями теряли поклонников, но продолжали доминировать на рынке. В частности, новые легковушки на бензине охватили 47% продаж, оставшись самыми популярными.

Однако по отношению к предыдущему месяцу их доля уменьшилась на один процентный пункт. Также на один процентный пункт уменьшился сегмент дизельных авто - до 23%.

В то же время увеличилась рыночная доля электромобилей (плюс два процентных пункта), которая в мае составляла 11%.

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