По словам чиновников США, оборудование в портах США может представлять риск шпионажа или саботажа. В Китае отвечают, что эти опасения вызваны "паранойей".

Официальные лица США все больше обеспокоены тем, что гигантские краны китайского производства, работающие в американских портах по всей стране, могут использоваться Китаем в качестве инструмента для шпионажа.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Официальные лица США сравнили портовые краны, изготовленные китайским производителем ZPMC, с троянским конем.

Несмотря на то, что они сравнительно качественные и недорогие, они содержат сложные датчики, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения контейнеров. Из-за этого в США возникают опасения, что Китай может получить информацию о грузах, доставляемых в страну или вывозимых из нее для поддержки военных операций США по всему миру.

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По словам бывшего чиновника контрразведки США Билла Эванина, краны также могли бы обеспечить удаленный доступ для тех, кто хочет прервать логистику товаров.

"Краны могут стать новым Huawei. Это идеальное сочетание законного бизнеса, который также может маскироваться под тайный сбор разведданных", - сказал Эванин, имея в виду китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies, чье оборудование в США фактически запретили после предупреждения, что оно может использоваться для шпионажа за американцами.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне назвал обеспокоенность США по поводу кранов "паранойной" попыткой помешать торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем. "Разыгрывание "китайской карты" и выдвижение теории "китайской угрозы" является безответственным и нанесет ущерб интересам самих США", - говорится в сообщении посольства.

Представители ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries), не ответили на запросы WSJ о комментариях.

Издание отмечает, что в последние годы официальные лица по национальной безопасности США указали на ряд оборудования, изготовленного в Китае, которое могло бы облегчить слежку или вызвать сбои в США, включая системы проверки багажа и электрические трансформаторы, а также на более широкие опасения по поводу растущего контроля Китая над портами во всем мире через стратегические инвестиции. Китай производит почти все новые транспортные контейнеры в мире и контролирует службу передачи данных.

В этом контексте гигантские портовые краны "судно-берег" привлекли новое внимание. Оборонный бюджет США, принятый в декабре, требует от морского администратора Департамента транспорта, по согласованию с министром обороны и другими лицами, провести до конца этого года несекретное исследование относительно того, представляют ли краны иностранного производства угрозы кибербезопасности или национальной безопасности в американских портах.

На данный момент сотрудники национальной безопасности не сообщали ни о каких случаях использования кранов с недостойной целью.

ZPMC вышла на рынок США около двух десятилетий назад, предложив, по словам руководителей отрасли, качественные краны, которые были значительно дешевле, чем западные аналоги. В последние годы ZPMC превратилась в крупного игрока в мировой индустрии автоматизированных портов, сотрудничая с Microsoft и другими компаниями для подключения оборудования и анализа данных в режиме реального времени.

"Раньше мы продавали оборудование, а теперь мы продаем системы... Через наш головной офис в Шанхае вы можете контролировать все краны", - сказал в 2017 году тогдашний руководитель ZPMC Хайлян Сонг.

В ZPMC утверждают, что контролируют на сегодня около 70% мирового рынка кранов и продают свое оборудование в более чем 100 странах. Американский чиновник сказал, что компания производит почти 80% кранов типа "судно-берег", которые используются в портах США.

Огромные краны обычно доставляются в порты США полностью собранными на кораблях и управляются с помощью программного обеспечения китайского производства. В некоторых случаях, по словам официальных лиц США, их работу поддерживают граждане Китая, работающие по двухлетним визам США.

Разведывательное управление Министерства обороны США провело секретную оценку в 2021 году и обнаружило, что Пекин потенциально может тормозить портовый трафик или собирать разведывательные данные о перевозимой военной технике. Представители США не сказали, нашли ли они конкретные варианты использования кранов ZPMC для шпионажа.

В 2021 году агенты ФБР обыскали грузовое судно, доставлявшее краны ZPMC в порт Балтимора, и нашли на борту оборудование для сбора разведывательной информации, сообщили источники The Wall Street Journal.

Шпионаж Китая - что известно

Как сообщал УНИАН, США намерены расширить санкции против Китая из-за инцидента с китайским воздушным шаром, пролетевшим через американскую территорию предположительно со шпионской миссией.

Напомним, 2 февраля над США был замечен огромный воздушный шар, который американские военные посчитали китайским шпионским аппаратом. Хотя власти Китая заявили, что это гражданский метеорологический зонд, который просто снесло ветром. Американские военные сбили шар 4 февраля над океаном.

Летом 2022 года стало известно, что Китай мог следить за ядерным арсеналом США и собирать разведданные из Вашингтона через оборудование Huawei. В Китае всю информацию о шпионаже отрицают, а компания Huawei утверждает, что ее оборудование якобы не может работать и перехватывать данные в том спектре связи, которым пользуется Министерство обороны США.

В 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп 15 мая подписал указ о чрезвычайном положении и запретил американским компаниям использовать зарубежное телекоммуникационное оборудование, представляющее риск для национальной безопасности. Ранее представители администрации президента США говорили об угрозе со стороны китайской телекоммуникационной компании Huawei. Министерство торговли США внесло компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список.

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