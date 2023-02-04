Вашингтон отменил важный визит Энтони Блинкена в Пекин.

Китайские власти заявили, что огромный аэростат, который появился в небе над США, просто снесло ветром. Соответствующее заявление опубликовал МИД Китая.

"Это гражданский аэростат, используемый в исследовательских, в основном метеорологических, целях. Под влиянием западных ветров и с ограниченными возможностями самоуправления аэростат далеко отклонился от запланированного курса", – говорится в сообщении.

Китайский МИД уверяет, что Пекин "сожалеет о непреднамеренном проникновении" аэростата в воздушное пространство США "в связи с форс-мажорными обстоятельствами".

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Несмотря на это заявление Пекина, США уже решили отложить на неопределенный срок визит в Китай государственного секретаря Энтони Блинкена. Эта поездка должна была стать важным этапом в нормализации американо-китайских отношений после прошлогоднего обострения, вызванного визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Мы пришли к выводу, что в настоящее время условия не способствуют конструктивному визиту. Решение КНР предпринять это действие накануне моего запланированного визита наносит ущерб предметным обсуждениям, к которым мы готовились", – заявил Блинкен.

При этом он предложил представить, какой могла бы быть реакция Пекина на появление подобного американского аэростата над Китаем.

Инцидент с китайским аэростатом над США

Два дня назад в небе над северной частью США был замечен летающий объект, который опознали как китайский аэростат. По мнению Пентагона, воздушный шар выполняет разведывательные задачи.

Несмотря на призывы некоторых политиков, в частности экс-президента США Дональда Трампа, военные решили не сбивать аэростат. По их словам, сам шар не представляет угрозы, но если его сбить, обломки могут причинить ущерб на земле.

Сутки спустя еще один такой же китайский аэростат был замечен в небе над Латинской Америкой. В Пентагоне не сообщили, где именно заметили шар, но заверили, что для США он не представляет угрозы.

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