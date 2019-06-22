США внесли в "черный список" еще пять технологических организаций Китая

Как и в случае с Huawei, этим компаниям запрещено покупать американские ПО и оборудование.

США внесли в черный список четыре технологические компании и институт компьютерных технологий из Китая.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение Министерства торговли США, передает РБК.

Речь идет о компаниях Higon (китайский партнер производителя AMD), Sugon (министерство называет его мажоритарным владельцем Higon), Chengdu Haiguang Integrated Circuit и Chengdu Haiguang Microelectronics Technology (по данным американцев, Higon владеет долями в обеих компаниях).

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Кроме того, под ограничения попал Цзяннаньский университет компьютерных технологий.

Как и в случае с Huawei, этим компаниям запрещено покупать американские ПО и оборудование. Министерство торговли объяснило санкции тем, что указанные организации угрожают национальной безопасности США, так как разрабатывают "суперкомпьютеры" для китайской армии или в сотрудничестве с военными.

Bloomberg отмечает, что ограничения были введены в преддверии саммита президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпиня на G20 в Осаке, где стороны планировали обсудить торговую сделку.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп 15 мая подписал указ о чрезвычайном положении и запретил американским компаниям использовать зарубежное телекоммуникационное оборудование, представляющее риск для национальной безопасности.

Названия компаний или стран, потенциально представляющих угрозу национальной безопасности, в тексте указа не упоминаются. Однако представители администрации ранее говорили об угрозе со стороны китайской телекоммуникационной компании Huawei. В Вашингтоне предполагают, что оборудование производства Huawei может использоваться органами госбезопасности КНР в их интересах. В китайской компании эти предположения отрицают.

Министерство торговли США внесло телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список.