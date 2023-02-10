Ранее наметившееся потепление в отношениях двух держав испорчено.

США намерены расширить санкции против Китая из-за инцидента с китайским воздушным шаром, пролетевшим через американскую территорию предположительно со шпионской миссией. Об этом изданию The Wall Street Journal сообщили источники в спецслужбах США.

Утверждается, сбитый китайский аэростат имел в своей конструкции антенны и датчики для сбора разведданных и связи, что подтверждает угрозу для национальной безопасности США со стороны Китая.

"Это, несомненно, подливает масла в огонь, подкрепляя аргументы по делу "китайских ястребов", – заявил изданию сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Мартейн Рассер.

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Отмечается, что в последние месяцы Пекин и Вашингтон пытались наладить ранее испорченные отношения, но теперь администрация Байдена намерена внести в санкционные списки еще шесть китайских компаний, связанных с правительством и программой "воздушного шара".

"Китай рискует потерять доступ к западным технологиям после того, как воздушный шар-шпион пролетел над США, а Вашингтон и его союзники рассматривают возможность наказать Пекин более жесткими ограничениями на изделия, необходимые Китаю для укрепления военной и экономической мощи", – пишет издание.

Инцидент с китайским аэростатом над США

2 февраля над территорией США был замечен огромный воздушный шар, который американские военные определили как китайский шпионский аппарат. Еще один такой же воздушный шар был замечен над Латинской Америкой.

Власти Китая заявили, что это гражданский метеорологический зонд, который просто снесло ветром. Однако в Белом доме этому не поверили и отменили запланированный ранее важный визит Энтони Блинкена в Пекин.

4 февраля американские военные сбили шар, когда он оказался над океаном и его обломки больше не могли причинить ущерба на земле.

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