Документ предусматривает выделение $6 млрд на сдерживание России в Европе и дополнительных $800 млн на помощь Украине.

Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год общей суммой в рекордные $858 миллиардов.

"Сегодня я подписал закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год", - говорится в сообщении президента США на сайте Белого дома.

Закон, утвержденный Байденом, стал на 45 миллиардов долларов больше, чем запрашивал сам американский лидер, и на 10% больше, чем в 2021 году, когда были выделены 778 миллиардов долларов.

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Документ предусматривает выделение $6 млрд на программу сдерживания агрессии РФ в Европе, которая была начата в 2014 году после оккупации Крыма, и дополнительных $800 млн на помощь Украине.

Также закон продлевает на пять лет запрет на сотрудничество США с Россией в военной сфере, и предписывает добиваться исключения этой страны из международных организаций, включая G20.

Также предусматривается увеличение заработной платы военнослужащих на 4,6%; финансирование закупок оружия, кораблей и самолетов. Закон предполагает оказание поддержки Тайваню, который сталкивается с агрессией со стороны Китая, и выделение $10 миллиардов этом государству до 2027.

Кроме того, оборонный бюджет США предполагает введение вторичных санкций в отношении лиц, которые участвуют в значительных золотовалютных операциях с Россией, в том числе с золотом из резервов Центрального банка России. Также проект предполагает снижение зависимости от поставок российских энергоносителей.

Как пишет The New York Times, военные расходы с поправкой на инфляцию достигли наивысшего уровня "с момента пиковых расходов на войны в Ираке и Афганистане в период между 2008 и 2011 годами", и стали "вторыми по величине с поправкой на инфляцию со времен Второй мировой войны".

Стоит отметить, что подписание Байденом проект оборонного бюджета не является последним словом в вопросе расходов. Далее Конгресс США должен принять законопроекты об ассигнованиях, которые позволят правительству тратить федеральные деньги. Вопросы о расходах должен быть закрыт до рождественских каникул и окончания 117-й сессии Конгресса.

Принятие оборонного бюджета США - что было раньше

Проект оборонного бюджета ранее прошел рассмотрение и был одобрен комитетами обеих палат Конгресса по делам вооруженных сил, Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.