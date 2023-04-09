В политике безопасности Tesla указано, что записи камер анонимны.

В течение нескольких лет сотрудники компании Tesla просматривали и пересылали друг другу видео, сделанное камерами, проданных электрокаров.

Как говорится в материале The Guardian, сотрудники автокомпании просматривали чужие видео в период с 2019 до 2022 года.

Некоторые видео могут считаться компрометирующими. Так один из сотрудников признался, что пересылал видео, на котором владелец машины подходил к ней полностью раздетым.

Видео дня

Также сообщается, что работники делились записями аварий. Например, на одной из них Tesla на высокой скорости сбивает ребенка на велосипеде.

Некоторые записи были сделаны, когда машины стояли выключенными на парковке. Работники компании отмечают, таким образом могли видеть, например, что находится в гараже у водителя.

В политике безопасности Tesla указано, что записи камер анонимны и никак не могут быть соотнесены с личностью владельца. Однако, программа показывает, где была сделана запись, что дает возможность вычислить и владельца этого конкретного электрокара.

Ситуация с Tesla

По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.

В марте 2021 года акции Tesla за месяц упали на треть.

24 марта 2021 года стало известно о том, что американская компания Tesla разрешила расплачиваться за ее электромобили биткоинами.

В марте 2023 года профсоюзы Tesla выиграли спор против Илона Маска.

С сентября по декабрь 2022 год акции Tesla обрушились почти в два раза.

В феврале 2022 года из-за биткоина Tesla потеряла более $100 миллионов.

2 января 2023 года Полиция Баварии (Германия) в течение 15 минут преследовала автомобиль Tesla, который ехал на режиме автопилота.

Вас также могут заинтересовать новости: