Примерно через 15 минут "гонки" водитель проснулся и выполнил указания полиции.

Полиция Баварии (Германия) в течение 15 минут преследовала автомобиль Tesla, который ехал на режиме автопилота.

Как пишет Sky News, впоследствии правоохранители выяснили, что 45-летний водитель Tesla в это время откинул свое сиденье и спал.

"Было заметно, что транспортное средство держало одинаковое расстояние от патрульной машины впереди от развязки Фиерет-Трунштадт к развязке Бамберг-Хафен на скорости 110 километров в час. Офицеры обнаружили, что водитель Tesla лежал на сиденье с закрытыми глазами и снятыми руками с руля. Это усилило подозрение, что он бросил управление автопилотом и заснул. Примерно через 15 минут мужчина наконец проснулся и выполнил указания полиции", – рассказали правоохранители.

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Полиция также отмечает, что были признаки того, что водитель был в состоянии наркотического опьянения. Кроме этого, в авто нашли "груз для руля" – устройство, которое используется для имитации веса рук на руле.

Теперь в отношении водителя начали уголовное производство по факту создания угрозы дорожному движению, мужчину заставили сдать права.

Правила использования беспилотных авто в Германии

В мае прошлого года немецкие законодатели приняли новые правила использования беспилотных авто – существующих уже и на будущее. В частности, урегулировали использование беспилотных маршрутных автобусов.

По закону, водители частных автомобилей в Германии не могут пользоваться функциями полностью автономного вождения и должны постоянно контролировать свои транспортные средства.

За нарушение правил и полную передачу машины под контроль автопилота предусмотрена уголовная ответственность по статье о создании угрозы дорожному движению,

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