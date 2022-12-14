С сентября 2022 года акции Tesla потеряли 40% стоимости.

Рыночная оценка американского производителя электромобилей Tesla опустилась ниже отметки в $500 млрд. С сентября 2022 года акции Tesla потеряли 40% стоимости.

Как сообщает Bloomberg, при этом, за указанный период фондовый индекс Standard & Poor’s 500 прибавил 12%. Акции закрылись в цене на 4,1% до 160,95 доллара в Нью-Йорке, компенсировав часть потерь, имевших место в начале сессии.

Акции упали на 6,5% во вторник, 13 декабря, в результате чего его рыночная капитализация ненадолго опустилась ниже 500 миллиардов долларов.

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Как говорится в материале, опасения по поводу спроса на электромобили, а также озабоченность главного исполнительного директора Илона Маска капитальным ремонтом Twitter Inc. повлияли на акции в этом году.

Илон Маск и рейтинг самых богатых людей планеты:

14 декабря 2022 года появилась информация о том, что Илон Маск отдал титул самого богатого человека в мире. Маск уступил первое место в рейтинге самых богатых людей планеты Real Time Billionaires, составляемом журналом Forbes, президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно.

По состоянию на 14 декабря состояние Маска оценивалось в $176,8 млрд, а Арно и его семьи — в $188,6 млрд. При этом в индексе миллиардеров Bloomberg по состоянию на 14 декабря Илон Маск с состоянием в $168 млрд по-прежнему занимал первую строчку, а Бернар Арно — вторую с $167 млрд.

За сутки состояние Илона Маска сократилось на $4,5 млрд (-2,49%), в то время как Бернар Арно увеличил свое состояние на $2,7 млрд (+1,44%).

Война в Украине и помощь Илона Маска:

Сразу после российского вторжения в Украину SpaceX Маска оперативно разместила около 50 спутников над Украиной. Процесс развертывания связи в стране несколько замедлила бюрократическая волокита со стороны США.

3 июня 2022 года в больнице Бородянки установили солнечные панели от Илона Маска.

9 июня 2022 года Starlink Ukraine получила лицензию оператора.

12 июня 2022 года Илон Маск передал украинским разведчикам терминалы Starlink.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink для Украины и ряда других стран.

Так, для украинских пользователей скидка составила около 40 процентов, стоимость подписки снизили со $100 до $60. Однако, вскоре тариф снова повысили в рамках пересмотра цен по всему миру.

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