По данным Мининфраструктуры, на сегодняшний день в компании работает более 260 тысяч железнодорожников.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) планирует массовое сокращение сотрудников, в частности планируется уволить 30 тысяч железнодорожников.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк на пресс-конференции в Киеве.

"В январе на заседании правления "Укрзализныци" были утверждены контрольные задания по фонду оплаты труда, среднесписочной численности. Эти задания были доведены руководителям региональных филиалов, и их выполнение влечет за собой массовое увольнение железнодорожников. Как нам было сказано на одной встрече с председателем компании – это 30 тысяч человек", - сказал он.

Согласно данным Министерства инфраструктуры, на сегодняшний день персонал УЗ насчитывает более 260 тысяч работников.

По словам Бубняка, председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак также обязал руководителей филиалов приостановить действие ряда обязательств коллективных договоров.

Кроме этого, председатель профсоюза сообщил, что финплан "Укрзализныци" на 2021 год не предусматривает средств на проведение культурно-массовой и спортивной работы, частичную компенсацию на проживание железнодорожников в общежитиях, возмещение льготных пенсий железнодорожникам, которые работают во вредных и опасных условиях труда.

Также он отметил, что 34 тысячм сотрудников УЗ все еще работают на неполной рабочей неделе.

По словам Бубняка, руководство компании не идет на компромиссы, поэтому профсоюз подал в суд иск с требованием повысить заработную плату и выплатить железнодорожникам 13-ю заработную плату (вознаграждение по результатам работы за текущий год).

Он сообщил, что 17 февраля около 3,5 тысячи железнодорожников проведут пикет под зданием правительства с требованием вмешаться в эту ситуацию.

Что этому предшествовало

"Укрзализныця" планирует все отсроченные социальные выплаты сотрудникам осуществить в течение 2021 года.

В 2020 году компания направила более 1 миллиарда гривень на выплату зарплат своим работникам, находящимся в простое, при этом железнодорожникам выплачивалось 100% окладов.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец