Руководитель Одесского морского торгового порта Алексей Мясковский был отстранен от своей должности для того, чтобы определенные буксирные компании, которые близки к руководству Мининфраструктуры и профильного парламентского комитета, смогли реализовывать схемы, по которым они брали государственные буксиры в аренду за минимальные средства.
Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на delo.ua
Авторы материала пишут, что увольнение чиновника, который едва ли не единственный в отрасли смог продемонстрировать быстрый и чистый рост показателей своего предприятия – ОМТП достался Мясковскому от знаменитых «почтальонов» со 110 миллионными убытками, а всего через год порт достиг 40 миллионной прибыли – вызвало недоумение у участников рынка.
«Многие источники сходятся во мнении, что отстраненный руководитель «перешел дорогу» ряду нечистых на руку компаний, об аферах которых в портах Большой Одессы СМИ пишут уже много месяцев. Более того, он «прикрыл» ряд схем, процветавших при бывшем руководителе ОМТП Игоре Ткачуке, а также вовсю противостоял давлению со стороны так называемого “бэк-офиса” министерства инфраструктуры и его идеолога Павла Шевченко. Последний, вместе со своей командой, по словам участников рынка, неоднократно осуществлял давление на менеджмент государственных портов, вымогая сдавать в аренду государственные буксиры по минимальным ценам для «своих» буксирных фирм-прокладок. Чиновникам угрожали увольнением и проблемами с силовыми структурами, и в случае Алексея Мясковского угрозы были реализованы», - говорится в материале.
В качестве доказательства инсайдеры журналистов приводят конкретный пример: спустя всего день после отстранения Алексея Мясковского, три самых качественных и ходовых буксира Одесского порта – Патриот, Новатор и Ударник – в срочнейшем порядке, без тендера и даже минимальной попытки соблюсти законные процедуры – оформились для передачи в аренду компаниям, аффилированным с буксирной «прокладкой» Ник-флот. По данным «Думской», госбуксиры отдали за весьма небольшие деньги, которые не позволят оплатить даже технические регламентные работы. Ночью с 21 на 22 января «Ударник», «Новатор» и «Патриот» отправились в николаевский порт и уже приступили к работе.
Информацию о «буксирных схемах» подтверждают и телеграм – каналы: «Два бывших СБУшника (хотя бывают ли бывшие), а ныне видные «профессионалы» морехозяйственного комплекса в лице заместителя начальника АМПУ Кошина, и, неделю назад назначенного в Одесский порт, Лутия сегодня банально «гопнули» ОМТП»… Проблема в том, что определенная группа людей приближенная к одному из замов АМПУ, а именно к Кошину, хочет забрать эти буксиры (ОМТП, - ред.) без всякого тендера. Условия тендера прописаны достаточно жесткие и желающие просто не соответствует критериям. Верхом цинизма является тот факт, что предполагалось использовать инфраструктуру винницких почтальонов, а именно ТОВку которую те зарегистрировали еще в 18м году, где в перечне учредителей юридического лица можно найти пятерых действующих капитанов Одесских буксиров, имеющих аж по 1!!! проценту уставного капитала, предприятия фрондирующих 3 мажоритариев из Винницы».
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