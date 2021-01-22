Мясковского отстранили от руководства ОМТП для того, чтобы проворачивать «буксирные схемы», пишут СМИ.

Руководитель Одесского морского торгового порта Алексей Мясковский был отстранен от своей должности для того, чтобы определенные буксирные компании, которые близки к руководству Мининфраструктуры и профильного парламентского комитета, смогли реализовывать схемы, по которым они брали государственные буксиры в аренду за минимальные средства.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на delo.ua

Авторы материала пишут, что увольнение чиновника, который едва ли не единственный в отрасли смог продемонстрировать быстрый и чистый рост показателей своего предприятия – ОМТП достался Мясковскому от знаменитых «почтальонов» со 110 миллионными убытками, а всего через год порт достиг 40 миллионной прибыли – вызвало недоумение у участников рынка.

«Многие источники сходятся во мнении, что отстраненный руководитель «перешел дорогу» ряду нечистых на руку компаний, об аферах которых в портах Большой Одессы СМИ пишут уже много месяцев. Более того, он «прикрыл» ряд схем, процветавших при бывшем руководителе ОМТП Игоре Ткачуке, а также вовсю противостоял давлению со стороны так называемого “бэк-офиса” министерства инфраструктуры и его идеолога Павла Шевченко. Последний, вместе со своей командой, по словам участников рынка, неоднократно осуществлял давление на менеджмент государственных портов, вымогая сдавать в аренду государственные буксиры по минимальным ценам для «своих» буксирных фирм-прокладок. Чиновникам угрожали увольнением и проблемами с силовыми структурами, и в случае Алексея Мясковского угрозы были реализованы», - говорится в материале.

В качестве доказательства инсайдеры журналистов приводят конкретный пример: спустя всего день после отстранения Алексея Мясковского, три самых качественных и ходовых буксира Одесского порта – Патриот, Новатор и Ударник – в срочнейшем порядке, без тендера и даже минимальной попытки соблюсти законные процедуры – оформились для передачи в аренду компаниям, аффилированным с буксирной «прокладкой» Ник-флот. По данным «Думской», госбуксиры отдали за весьма небольшие деньги, которые не позволят оплатить даже технические регламентные работы. Ночью с 21 на 22 января «Ударник», «Новатор» и «Патриот» отправились в николаевский порт и уже приступили к работе.

Информацию о «буксирных схемах» подтверждают и телеграм – каналы: «Два бывших СБУшника (хотя бывают ли бывшие), а ныне видные «профессионалы» морехозяйственного комплекса в лице заместителя начальника АМПУ Кошина, и, неделю назад назначенного в Одесский порт, Лутия сегодня банально «гопнули» ОМТП»… Проблема в том, что определенная группа людей приближенная к одному из замов АМПУ, а именно к Кошину, хочет забрать эти буксиры (ОМТП, - ред.) без всякого тендера. Условия тендера прописаны достаточно жесткие и желающие просто не соответствует критериям. Верхом цинизма является тот факт, что предполагалось использовать инфраструктуру винницких почтальонов, а именно ТОВку которую те зарегистрировали еще в 18м году, где в перечне учредителей юридического лица можно найти пятерых действующих капитанов Одесских буксиров, имеющих аж по 1!!! проценту уставного капитала, предприятия фрондирующих 3 мажоритариев из Винницы».

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Автор: УНИАН