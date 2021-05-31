Полетная программа из Харькова включает рейсы в Одессу и Тиват.

Лоукостер SkyUp в начале июня запустит масштабную полетную программу из аэропортов Украины по новым южным направлениям.

Об этом сообщает Avianews.com.

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Например, из Запорожья авиакомпания уже полетела в Стамбул и Батуми, 31 мая откроет рейс в столицу Албании Тирану, а с 5 июня — в Тиват в Черногории.

Дешевле всего удастся слетать из Запорожья в Стамбул — от 1700 грн в одну сторону. Минимальная цена на перелет из Тивата в Запорожье стартует от 3100 грн в одну сторону.

Полетная программа из Харькова включает рейсы в Одессу и Тиват. Они уже запущены. Перелет из Харькова в Одессу стоит минимум 900 грн в одну сторону, из Тивата в Харьков — 2900 грн в одну сторону.

Из Львова уже можно добраться рейсами SkyUp в Одессу. Билеты стоят от 900 грн в одну сторону. Также с 30 мая доступны перелеты в Тирану — от 1900-2000 грн в одну сторону, а с 5 июня в Тиват — от 2000-2500 грн в одну сторону.

В этом летнем расписании лоукостер возобновил внутренние полеты из Киева в Одессу. Билеты продаются от 800 грн в одну сторону.

Перед бронированием перелета нужно проверить, разрешен ли вам въезд в страну назначения. Также следует учитывать возможность ввода новых карантинных ограничений иностранными государствами, что может осложнить путешествие или сделать его невозможным.

Из-за постоянно меняющихся правил авиакомпании регулярно пересматривают свое расписание — закрывают одни маршруты или сокращают частоту полетов по ним и открывают новые.

По украинским правилам, пассажир может рассчитывать на компенсацию при отмене рейса только в случае, если до вылета осталось меньше 2 недель.

Если авиакомпания успеет предупредить пассажира раньше об отмене рейса, он сможет получить только полный возврат стоимости авиабилета. При этом перевод денег обратно на счет может занять несколько недель или даже месяцев.

SkyUp и ее рейсы

В апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять чартерные рейсы из Львова в Марса-Алам (Египет).

Также в апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила SkyUp Airlines осуществлять три новых регулярных рейса: из Киева в Монастир и Джербу (оба - Тунис) и из Харькова в Монастир.

Кроме этого, Госавиаслужба разрешила авиакомпании выполнять три новых регулярных рейса: из Киева в Бодрум (Турция), Хельсинки (Финляндия) и из Львова в Баку (Азербайджан).

Авиаперевозчики могут добровольно отказываться от прав на маршруты, которые, согласно их оценке, не являются перспективными.

12 мая 2021 года государственная авиационная служба Украины своим приказом аннулировала украинской авиакомпании SkyUp Airlines права на регулярные полеты по 33 маршрутам из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова.

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Автор: Елена Коваленко